Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti

Hayatını Filistin mücadelesine adayan eski Kudüs Başpiskoposu Hilarion Capucci hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Sözcüsü İzzet er-Reşak da yaptığı açıklamada, Filistin halkının yanında yer alan ve haklarını savunan Hilarion Capucci'nin vefat ettiğini kaydetti.

Reşak, açıklamada, "Capucci gitti ama ardında işgale karşı verdiği cesur mücadeleyi bıraktı. Filistinliler onu cesur ve kahramanca mücadelesiyle nesiller boyu hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Halep kentinde 1922 yılında doğan Hilarion Capucci, 1965'te Kudüs'te Katolik Kilisesi'nde başpiskoposluk görevine getirilmişti. Capucci, 1974'te Batı Şeria'ya gizli olarak silah soktuğu iddiasıyla Siyonist İsrail tarafından tutuklanmış ve 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak 4 yıl hapiste kaldıktan sonra 1978'te Filistin’den sınır dışı edilmişti. Başpiskoposu Hilarion Capucci 2010 yılında Mavi Marmara gemisiyle Gazze yolcuğuna çıkmıştı.