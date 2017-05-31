Mavi Marmara Şehitleri Gazze’de Anıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 7’nci yılı dolayısıyla Gazze’de anma etkinliği düzenledi.

Gazze Limanı’nda düzenlenen etkinlikte Filistinli gençler, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Mavi Marmara şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı. İHH’nın koordinasyonuyla Gazze’de açılan Türk Osmanlı Kültür Merkezi’nde eğitim gören Filistinli çocuklar da 7 yıl önce yaşananları canlandırdı.

“Gazze’de Durum Kötü”

İHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, etkinlikte yaptığı konuşamada, “Mavi Marmara saldırısının 7’nci yılında uluslararası sularda bütün dünyanın gözleri önünde öldürülen şehitlerimizi anıyoruz. Mavi Marmara şehitleri Filistin halkının zihinlerinde kalacak.” dedi.

Abluka altındaki Gazze’de durumun kötüleştiğine dikkat çeken Kaya, Arap ve İslam ülkelerine Gazze’ye yardım etmeleri, sorumluluk almaları ve işgalci İsrail’in Yahudileştirme politikasına maruz kalan Mescid-i Aksa davasını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

“Mavi Marmara Tarihi Bir Sembol Olarak Kalacaktır”

Gazze’deki Dışişleri Bakan Vekili Gazi Hamad da Mavi Marmara olayının Filistin davası ve Filistin halkının çektiği sıkıntıların özgür dünyanın zihnine kazındığının kanıtı olduğunu söyledi.

Hamad, “Mavi Marmara, Filistin halkının kalbinde, dünya halklarının Filistin davasının yanında olduğuna dair umut veren tarihi bir sembol olarak kalacaktır.” diye konuştu.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Gazze Ablukasını Kırmak İçin Uluslararası Girişim adına konuşan Muna Sekik de yaklaşık 2 milyon Gazzelinin abluka altında tutulmasını “toplu cezalandırma” olarak niteleyerek bunun ne yasal ne de ahlaki olduğunu kaydetti.

Türkiye hükümeti ve halkının Filistin davasını desteklemesinden övgüyle söz eden Sekik, uluslararası insan hakları kuruluşlarına ablukayı kaldırması için işgalci İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Ne Olmuştu?

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda işgalci İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010’da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50’yi aşkın kişi de yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.