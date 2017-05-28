Mavi Marmara Şehitleri Edirnekapı Şehitliği’nde Anıldı!

“Sabah Namazı Devrimi” isimli grup, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde sabah namazı kıldı. Buradan Edirnekapı Şehitliği’ne yürüyen grup, tekbir getirip “Mavi Marmara Dimdik Ayakta!” yazılı pankart açtı.

AA’da yer alan habere göre, grup, saldırıda şehit olan Necdet Yıldırım ve Cevdet Kılıçlar’ın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

“Bu Bir İnsanlık Meselesidir”

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’nin İsrail ile anlaşması da sizi çok fazla üzmesin. Çünkü Filistin meselesi, Türkiye-İsrail ilişkilerine indirgenmeyecek kadar büyük bir meseledir. Bu bir insanlık meselesidir, bu bir Müslümanlık meselesidir. Hangi ülke hangi memleket hangi kişi ya da kişiler, bizler de dâhil olmak üzere, İsrail ile savaşı durduralım dersek Allah-u Teala bizleri götürür yerine yeni bir kavim getirir. Çünkü onlar savaşıyorlar, onlar çocuk öldürüyorlar, kızları öldürüyorlar. Onun için bizler asla yenilgiyi kabul etmiyoruz. Buradan sesleniyorum Müslüman liderlere, cemaatlere ve önderlerine, sizi ayakta tutacak en önemli mihenk taşı Kudüs ile ilgili düşüncelerinizdir.”

“Filistinli Müslümanlar Uğruna Canlarını Verdiler”

Gazeteci yazar Adem Özköse ise Mavi Marmara şehitlerinin hepsinin hayatında kendileri için ibretlik birçok ders olduğunu belirterek, “Rabbim bu dersleri almayı bize nasip etsin. Edirnekapı Şehitliği’ndeyiz. Bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta Filistin bayrağı. Bu insanlar, Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, Cengiz Songür, Furkan Doğan hayatlarında bir kez olsun Filistin’i, Gazze’yi, Kudüs’ü görmemişlerdi. Fakat Filistin uğruna, Gazze uğruna, Filistinli Müslümanlar uğruna canlarını verdiler. Bu bile tek başına ümmetimizin canlı olduğunun, Filistin davasının her ne olursa olsun sahiplenilmeye devam edildiğinin bir göstergesidir.” dedi.