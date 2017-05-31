“Mavi Marmara Filistin Dramını Dünyaya Duyurmayı Arzu Etmişti”

İşgalci İsrail’in 31 Mayıs 2010’da Gazze’ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya uluslararası sularda düzenlediği ve 9 Türkiye vatandaşının şehit edildiği saldırının 7. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, Mavi Marmara filosunun işgalci İsrail’in zulmüne uğrayan Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurulması açısından hedefine ulaştığını söyledi.

Filonun yola çıkış gayesini ve yaşananları küçük anekdota indirgemeye çalışanlar olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sanki yola çıkan o insanlar Gazze’ye 2 kutu erzak götürmeye uğraşıyorlar gibi bir izlenim verilmeye çalışılıyor. Özgürlük filosunun yola çıkış gayesi, insanların karnını doyurmak için erzak ulaştırmak değildi. Filistin’de yaşanan dramı, ablukanın sonuçlarını dünyaya duyurmayı arzu etmişti Mavi Marmara. Biz inanıyoruz ki bunu başardık.”

İstenilen sonuçların hâlâ alınamadığına dikkat çeken Yılmaz, “Gazze’de sıkıntılar hâlâ devam ediyor. Hastaneler elektrik sıkıntısından kapanıyor. Diyaliz hastaları, tedavileri yapılamadığı için böbreklerini kaybediyor. Abluka çok ağır şartlarda devam ediyor.” dedi.

“İsrail Dünya Barışını Tehdit Ediyor”

İşgalci İsrail’in uluslararası hukuku tanımadığını vurgulayan Yılmaz, “Biz İsrail karşıtlığı üzerine konuşmuyoruz. Zulüm ve yapılan insanlık dışı muameleye karşı konuşuyoruz. Bizim Mavi Marmara organizasyonunda yönetici pozisyonunda Yahudiler vardı. Oradaki insanlık dramına karşı durmak adına, Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmak adına 37 ülkeden insan vardı konvoyda.” değerlendirmesini yaptı.

İsrail halkının “Filistinlilerle ikili devlet olsun, artık savaşı durduralım.” diye gösteri yaptığını anlatan Yılmaz, “Filistin’deki zulüm artık dayanılacak gibi değil. Siyonist İsrail’in Filistinlilere karşı bu tutum ve davranışları aslında dünya barışını tehdit ettiği gibi Yahudilerin de huzur içinde yaşamalarına engel oluyor. İsrail’de yaşayan Yahudiler bu durumdan rahatsız. Zaten buna aklı başında olan herkesin karşı çıkması gerekir.” dedi.

Mavi Marmara’ya işgalci İsrail askerleri saldırdığında, Fethullah Gülen’in kendilerini suçladığını ifade eden Yılmaz, “Mavi Marmara, bu yapının hedefindeydi aslında. Mavi Marmara’yı küçümseyenler, yok saymaya çalışanlar aslında FETÖ’ye hizmet ettiklerinin farkında değil.” dedi.