‘Mâşerî Vicdan'ı Rahatsız Eden Yanlışlıklar Hemen Giderilemez mi?

Bir referandum öncesinde, siyasetçiler ‘Bir oy, bir oydur..' diye çırpınırken, şahsî hayatından ayrı olarak, kamuoyu önünde de güç duruma düşürülmüş yüzbinlerin gönlünün alınması gerekmez mi?

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Bu sütunda defalarca yazılmaya çalışıldı; tekrarlayalım..

'Toplu tasfiye'ler tehlikelidir çünkü bu gibi durumlarda genelde, bizzat Cumhurbaşkanı’nın deyişiyle, ‘at izi', ‘it izi'ne karışabilmektedir.

Geçmiş dönemlerde de oldu bunlar..

Bir sosyal gruba veya cereyana bağlı olduğu düşünülenlerin, tasfiye edilmesine karar verilince, karar mercilerinde kendilerine yetki verilen bazı ‘fırsatçı'lar da devreye girip, şahsî husûmet veya rekabetleri olan ya da kendilerine ileride müşkülat çıkarmasnı düşündükleri her kim varsa veya sırf hükmetmek duygularını tatmin etmek için, nicelerini de o hengamede özensizce vazifeden uzaklaştırılacakları listesine katabilmektedirler.

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