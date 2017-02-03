MASAK 93 Bin 717 Kişi Hakkında Soruşturma Yürütüyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 93 bin 717 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü söyledi.
Maliye Bakanı Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, soruları cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
93 bin 717 kişi hakkında MASAK'ın soruşturma yürüttüğünü belirten Ağbal şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütleriyle ilişkili olarak 3 binin üzerinde dosya açıldı. Bu kapsamda yaklaşık 93 bin 717 kişi hakkında MASAK soruşturma yürütüyor. Özellikle bunların içinde FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin olarak 89 bin 689 kişi hakkında ya MASAK tarafından re'sen ya da savcılıkların talebi üzerine mali araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 59 bin kişi hakkında MASAK tarafından mali analiz yapılmış. İlgili kurumların talep ettiği raporlar üretilerek, gönderilmiş."
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