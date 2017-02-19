Masabaşı Değil, Makine Başı Eleman Aranıyor
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin art arda açıkladığı ekonomik tedbirler nedeniyle bu yılın ikinci yarısından son derece umutlu olduklarını ifade etti.
“Vergi Borçlarının Yapılandırılması Önümüzü Açtı”
Hükümetin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda son yılların en cesur ve kararlı adımlarını attığını dile getiren Özaydemir, “Özellikle yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik uygulamaya konulan yeni yatırım teşvik tedbirleri, istihdam teşvikleri, SGK ödemelerine getirilen kolaylıklar, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ihracata sağlanan ciddi anlamdaki destekler bizleri ve iş dünyasını gerçekten mutlu etmiş ve önümüzü açmıştır.” dedi.
“Hemen 500 Kişiye İş Vermeye Hazırız”
ESO üyelerinin toplam çalışan sayısının 60 bin kişiye ulaştığını bildiren Özaydemir, şunları kaydetti:
“Eskişehir OSB’de 500’ün üzerindeki işletmede hâlihazırda 40 bin kişiyi istihdam etmekteyiz. Hemen 500 kişiye iş vermeye hazırız. Bir o kadar daha kişiyi de rahatlıkla istihdam edebilecek durumdayız, ancak bu iş gücü açığını aylardır kapatamıyoruz. Hâlen birçok firmamız nitelikli personel arayışında. Gerek İŞKUR, gerek basın yayın organları aracılığıyla her alanda iş gücü ihtiyacımız olduğunu sürekli beyan ediyoruz. Firmalarımızda sürekli açık kadrolar olduğunun bilinmesini isterim, ancak kalifiye ve nitelikli personel bulmakta gerçekten çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Tüm yasal haklarını verdiğimiz hâlde insanlar ne yazık ki fabrikalarda çalışmak istemiyorlar. Bizlere nitelikli iyi yetişmiş meslek lisesi mezunu gençler gerektiği hâlde, herkesin üniversite okuma sevdası yüzünden mevcut iş kollarında istihdam edilecek insan sayımız sürekli azalmakta. Deyim yerindeyse herkes masabaşı yüksek maaşlı iş arayışında, makine başında durup iş yapacak eleman bulamıyoruz. Geçmişte iyi niyetle uygulamaya konulan işsizlik parası gibi çeşitli uygulamaların da insanları farklı düşüncelere yöneltip iş hayatından uzaklaştırdığına şahit olmaktayız. Bu tür konularda da tarafları mağdur etmeyecek, yeni ve daha kalıcı çözümler bulmamız gerektiği düşüncesindeyim.”
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