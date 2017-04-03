Mart Ayında En Çok Mandalinanın Fiyatı Arttı!

»Ana Sayfa»Ekonomi
03.04.2017 16:24
Mart Ayında En Çok Mandalinanın Fiyatı Arttı!
Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı, yüzde 27,53 ile mandalinada oldu.

AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine dayandırdığı haberine göre, martta en yüksek fiyat artışı, yüzde 27,53 ile mandalinada oldu.

Mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 26,05 ile sivri biber, yüzde 20,61 ile yeşil fasulye izledi.

Fiyatı En Çok Artan Diğer Ürünler

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,45 ile nar, yüzde 18,25 ile portakal, yüzde 14,47 ile muz, yüzde 9,64 ile elma, yüzde 8,95 ile çarliston biber, yüzde 8,61 ile kadın gömleği, yüzde 8,58 ile limon, yüzde 8,11 ile bir hafta veya daha uzun süreli yurt dışı turlar dikkat çekti.

En Çok Yeşil Soğan Ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda gerçekleşti.

Bunu yüzde 24,33 ile kabak, yüzde 18,78 ile karnabahar, yüzde 15,55 ile ıspanak, yüzde 12,43 ile marul, yüzde 6,4 ile kuru soğan, yüzde 5,74 ile domates, yüzde 5,32 ile çocuk botu, yüzde 5,15 ile kadın botu izledi.

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