Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 8,21, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,89 arttı.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 6,38, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,09 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 0,54 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0 ve en yüksek yüzde 0,85 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,54) göre, bir önceki ay yüzde 10,13 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,77'ye yükseleceğini hesaplanmıştı.

AA