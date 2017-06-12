Marmara ve Ege'de 6.3 Şiddetinde Deprem Yaşandı

Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara ve Ege'de hissedilen İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ gibi pek çok ilde paniğe neden oldu. İlk gelen bilgilere göre depremin merkez üssü İzmir açıkları. Depremin merkez üssü İzmir'e 84 kilometre, Midilli'ye 38 kilometre uzaklıkta.

Depremin ardından 4.9 şiddetinde iki artçı deprem daha meydana geldi.

6.3 ŞİDDETİNDE

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde mal ve can kaybı oluşmadığı kaydedildi.