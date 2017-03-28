Market ve Mağazalarda Naylon Poşet Devri Sona Eriyor

Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda kullanımı 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacak.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Altunbilek, gelecek yılın başından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabı gibi tüm mağazalarda yasaklanacağını dile getirdi.



Doğada çözülmesi yüzyıllar süren naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydeden Altunbilek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını belirtti.

"ALIŞVERİŞLERDE MÜŞTERİLERİMİZİ FİLE, BEZ TORBA KULLANIMINA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.

Altunbilek, yeni çıkan ancak henüz uygulanmaya başlamayan Hal Yasasına da değinerek şunları kaydetti:

"Bölgesel haller tek çatı altında toplanacak. Aracı sayısı azalacak. Böylece sebze ve meyvede ürün fiyatı kendiliğinden ucuzlayacak. Gıda fiyatında üretici-market makasını daraltacak tedbir, hayata geçeceği için mutluyuz."



Altunbilek, zor bir yıl olmasına rağmen 2016'yı yüzde 10 büyüme ile kapattıklarını ve yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL'ye çıkardıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40'a ulaşan yerel zincirler olarak satış payımız yüzde 37,7'ye, toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9,7'ye ulaştı. Bu yılın ilk 3 ayında geçen senenin aynı dönemine göre biraz yavaş başladık. Yıl sonu hedefimiz 33 milyar liralık ciroya ulaşmak. Cironun yanı sıra istihdamda da yüzde 10'luk büyüme hedefliyoruz."

Bu yıl yerel market sayısında yüzde 15-20 civarında büyüme sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Altunbilek, bunun ortalama 6 bin kişilik istihdama denk geldiğini kaydetti.

Yerel marketlerin karlılık oranlarının ortalama yüzde 4 olduğunu dile getiren Altunbilek, son 2 yıla kadar ciro büyüme oranlarının yüzde 15-20 civarında olduğunu, ancak bu yılki beklentilerinin 2016'da olduğu gibi yüzde 10 olduğunu söyledi.