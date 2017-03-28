Market ve Mağazalarda Naylon Poşet 2018’den İtibaren Yasak

»Ana Sayfa»Sağlık
28.03.2017 21:00
Market ve Mağazalarda Naylon Poşet 2018’den İtibaren Yasak
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz." dedi.

Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını vurguladı.

Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi.

"Karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz"

Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.

Bunu ilk olarak metropollerde başlatacaklarını dile getiren Altunbilek, "Yıl başından itibaren naylon poşetlerin az kullanılması veya kullanılmaması için belki direkt paralı diyemeyiz ama mutlaka zararlarını anlatmalıyız, anlatacağız. Bu bilinci müşteriye aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Altunbilek, 1 Ocak 2018'den itibaren alışverişlerde naylon kullanımının yasaklanacağını belirterek, halihazırda naylon poşetin maliyetinin müşteriye yansıtıldığını, yasağın başlamasıyla cüzi de olsa bu masrafın müşterinin üzerinden kalkacağını bildirdi.

"Hal Yasası ile Sebze-meyve ucuzlayacak"

Altunbilek, Hal Yasası ile ilgili olarak da "Aracı sayısı azalacak. Sebze ve meyvede ürün fiyatı kendiliğinden ucuzlayacak." açıklamasında bulundu.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Açıkladı14 Mart 2017 Salı 15:13
  • Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?14 Mart 2017 Salı 10:05
  • Kansere Karşı Bağışıklık Sistemini Uyaran Enzim Keşfedildi09 Mart 2017 Perşembe 08:50
  • Teknoloji İle Birlikte E-Hastalıklar Ortaya Çıktı01 Mart 2017 Çarşamba 21:31
  • Migren Aşısı İçin Yürütülen Çalışmalardan Olumlu Yanıt Alındı24 Şubat 2017 Cuma 18:37
  • “Yılda Üç Çanakkale Köprüsü Parası Sigaraya Gidiyor”23 Şubat 2017 Perşembe 18:20
  • Katkı Maddeleri Sindirim Sistemini Olumsuz Etkiliyor!22 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
  • Okyanuslar Çöp Doluyor19 Şubat 2017 Pazar 17:06
  • “Aşılarla İlgili Gerçeği Yazana 100 Bin Dolar Ödül Teklifi”18 Şubat 2017 Cumartesi 02:58
  • “Sigara Sekiz Saniyede Bir Can Alıyor”17 Şubat 2017 Cuma 12:52
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim