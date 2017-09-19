Maria Kasırgası Dominika’yı Yerle Bir Etti

AA’nın BBC’ye dayandırdığı haberine göre, Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Maria kasırgası nedeniyle ülkenin “büyük hasara” uğradığını belirtti.

Skerrit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Ölen ya da Yaralanan Olup Olmadığı Henüz Bilinmiyor

Başbakan Skerrit, daha önce yaptığı paylaşımlarda kendi evinin de sular altında kaldığını ve çatısının uçtuğunu belirtmiş, “doğanın merhametiyle” sağ kaldığını söylemişti.

Kasırgada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

“Maria da Irma’ya Benzer Bir Güzergâh İzleyebilir”

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Maria kasırgasının derecesini “beşinci kategori” olarak güncelledi.

Kasırganın saatte 260 kilometre hızla Karayipler’deki Dominika Adaları’nı vurduğunu açıklayan NHC, Maria’nın Karayipler’de etkili olduktan sonra ABD’nin güneydoğusunda, özellikle Florida’da hayatı tehdit eden Irma kasırgasına benzer bir güzergâh izleyebileceği uyarısında bulundu.