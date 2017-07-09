Mare İlçesinde PKK/PYD Protestosu

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde direnişçilerin kontrolündeki Mare ilçesinde, PKK/PYD protesto edildi.

Mareliler, akşam saatlerinde ilçe meydanında toplanarak, PKK/PYD aleyhinde sloganlar attı.

Çevre köylerden de katılanların olduğu gösteride, Arapça ve İngilizce ''PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı.

Göstericiler, PKK’nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği, Arap nüfusun yoğun olduğu köy, ilçe ve beldelerden çekilmesini istedi.

Göstericilerden Dr. Ahmed Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türk hükümeti ve devletine mesajımızdır. Bizler bölgedeki PYD'ye karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.'' dedi.

Avukat Mahmud Nacar da ''Suriye'de rejim, Şii milisler ve PYD'ye karşı devrimimiz devam ediyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Başarılı olana kadar devrimimiz devam edecektir. Türkiye ve Türk halkına, Suriyelilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.

AA