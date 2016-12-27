Mardin’in Ömerli İlçe Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
27.12.2016 19:27
Mardin’in Ömerli İlçe Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Tekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan Tutuklandı24 Aralık 2016 Cumartesi 21:26
  • DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy Tutuklandı23 Aralık 2016 Cuma 23:57
  • İstanbul’da DHKP-C Operasyonu: 7 Gözaltı23 Aralık 2016 Cuma 23:44
  • Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme23 Aralık 2016 Cuma 17:01
  • AYM'den MİT Tırlarını Durduran Savcılara Red22 Aralık 2016 Perşembe 16:06
  • Yargıtay Ali İsmail Korkmaz Davasında Cezaları Onadı22 Aralık 2016 Perşembe 13:15
  • Siirt’in Pervari İlçesindeki PKK Operasyonu: 4 Tutuklama21 Aralık 2016 Çarşamba 20:55
  • HDP ve DBP İlçe Yöneticileri Dâhil 12 Gözaltı21 Aralık 2016 Çarşamba 17:42
  • HDP’li Botan’ın 32 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor21 Aralık 2016 Çarşamba 12:05
  • Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 1 Gözaltı21 Aralık 2016 Çarşamba 11:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim