Mardin’in Ömerli İlçe Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Tekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: mardin, ömerli, süleyman tekin, gözaltı
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