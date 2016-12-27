Mardin’in Ömerli İlçe Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Tekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.