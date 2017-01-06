Mardin’in Ömerli Belediyesi'ne Kayyum Atandı
DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Erol Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
Mardin'in Ömerli ilçesi Kaymakamı Erol Korkmaz, Ömerli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lılarca bomba yüklü araçla düzenlenen, bir TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği, askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer aldığı 4 zanlı dün tutuklanmıştı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mardin’in Ömerli Belediyesi'ne Kayyum AtandıDBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Erol Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
İzmir Saldırganlarının Kimlikleri Belli OlduAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Eylemi PKK gerçekleştirdi, 18 kişi gözaltına alındı." dedi.
Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'Bugüne kadar 30'a yakın cemaatle bir araya gelen Diyanet'in yakın zamanda 'Cemaatler Buluşması' düzenleyeceği belirtiliyor.
İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok." dedi.
Kızılaya 'Rekor' Kan BağışıTürk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını aldık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan bağışı yapıldı." dedi.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Laiklik Feveranı ve Suriye Yalpalamaları
- Dış Politikada ‘Ahlaki Hassasiyet’ Geçilmesi Gereken Bir Takıntı mıdır?
- Beş Soruda İncirlik Üssü'nün Statüsü ve Kullanım Amaçları
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- IŞİD Bingazi’den Çekildi
- Guantanamo’dan 4 Tutuklu Daha Gönderildi
- Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı
- “ABD ve Almanya’da 10 Haberden 9’u İslâm Karşıtı”
- İzmir Saldırganlarının Kimlikleri Belli Oldu
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
- Gazze’de Fakirlik Oranı Yüzde 65’e Yükseldi!
- IKBY Sözcüsü: PKK Şengal'den Çekilecek
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
- Türkiye’yi Fethu’ş-Şam (Nusra) ile Çatışma Tuzağına Çekmek İsteyen Kim?
- “İran Toplumunda Merhamet ve Ahlak Kalmadı”
- Örgütlere ‘Bunlar Sadece Taşeron’ Diye Baktığımız Sürece…
- İstanbul Üniversitesi’ndeki Sol Çeteler Yine İş Başında!
- Fransa’da Mültecilere Yardım Eden Çiftçi Yargılanıyor!
- IŞİD (DAEŞ) Örgütü Kimdir ve Hedefleri Nedir?
- FETÖcüler Kırgız İtirafçıya ‘Katliamcı Bu’ Dediler
- Şikâyetleri Dikkate Alan RTÜK, Evlilik Programlarına Ceza Kesti
- Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim