Mardin’in 2 Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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09.02.2017 10:57
Mardin’in 2 Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede PKK’ya yönelik operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK’lıları etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, silah ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 06.00 itibariyle Uzunkaya ve Uluköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.” denildi.

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