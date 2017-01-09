Mardin'deki PKK Operasyonunda 15 Öğretmen Gözaltına Alındı

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09.01.2017 03:28
Mardin'deki PKK Operasyonunda 15 Öğretmen Gözaltına Alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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