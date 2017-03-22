Mardin’deki ByLock Operasyonu: 10 Eski Asker Tutuklandı
Mardin’de yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 eski askerden 10’u tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin, örgütün haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 11 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi.
AA’da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar, adreslerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklandı, biri adlî kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: mardin, gülen örgütü, bylock, gözaltı, tutuklama
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