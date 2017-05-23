Mardin’de PKK Operasyonu: 2 Muhtar Gözaltına Alındı
Mardin’de PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2’si muhtar 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şahısların gözaltına alınmasına yönelik Savur ve Artuklu ilçesindeki bazı adreslerde arama yapıldı.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda aralarında 2 muhtarın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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