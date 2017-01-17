Mao’ya “Şeytan” Diyen Yetkili Görevden Alındı!

Çin’de sosyal paylaşım hesabından Mao Zedong için “şeytan” ifadesini kullanan bir yetkili görevinden alındı.

AA’da yer alan habere göre, Çin’de sosyal paylaşım hesabından Mao Zedong için “şeytan” ifadesini kullanan bir yetkili görevinden alındı.

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinin başkenti Şıciacuang’da yerel Kültür, Radyo, Film, Televizyon, Basın ve Yayın İdaresi’nde yardımcı direktörlük görevini yürüten Zuo Çunhı’nın “yanlış beyanlarda bulunduğunu, ciddi disiplin ihlâli yaptığını ve hatasının üzerinde derinlemesine düşünmesi gerektiğini” açıkladı.

Zuo Çunhı’nın görevinden alındığı da belirtildi.

Zuo Çunhı, ülkede kullanımı yasak olan Twitter’ın alternatifi sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo üzerinden Mao Zedong için “şeytan” ifadesini kullanmış ve Mao Zedong’un doğum günü programından “dünyanın en büyük tapınma etkinliği” olarak bahsetmişti. “Aşırı kapitalist bir toplum hâline geldiklerini” söyleyen yetkilinin sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

1976’da ölen Mao Zedong, Çin Komünist Partisi’nden hâlâ olağanüstü saygı görüyor. Ülkenin ulusal para birimi Yüen banknotlarının tamamının üzerinde Mao Zedong’un resmi bulunuyor.

Çin’de bir akademisyen de aralık ayında yapılan Mao Zedong’un 123’üncü doğum günü anma programını eleştirdikten sonra “ciddi disiplin ihlâli” gerekçesiyle görevinden alınmıştı.