Manisa’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 16 Polis Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
12.03.2017 19:41
Manisa’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 16 Polis Gözaltına Alındı
Manisa’da yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, bir komiser yardımcısı ile 15 polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütünün (FETÖ) Manisa’daki emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, bir komiser yardımcısı ile 15 polis memuru gözaltına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 17 İldeki FETÖ Operasyonunda 19 Tutuklama11 Mart 2017 Cumartesi 00:06
  • 15 Temmuz Darbesinin İstanbul İddianamesi Kabul Edildi10 Mart 2017 Cuma 20:22
  • Gıda Bakanlığı'nda FETÖ Operasyonu: 102 Gözaltı10 Mart 2017 Cuma 15:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suikast Girişimi Davasına Müdahillik Başvurusu09 Mart 2017 Perşembe 21:04
  • FETÖ Sanığı Eski Polislerden 5'i Tahliye Edildi09 Mart 2017 Perşembe 16:42
  • ASELSAN'a FETÖ Operasyonu09 Mart 2017 Perşembe 10:44
  • 156 Kara Harp Okulu Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı09 Mart 2017 Perşembe 08:08
  • ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!08 Mart 2017 Çarşamba 14:00
  • “Abiler, Komutandan Daha Fazla Bilgiye Sahipti”08 Mart 2017 Çarşamba 13:46
  • Darbeci Askerlerin ABD Ziyaretine "NATO Kılıfı"07 Mart 2017 Salı 18:13
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim