Manisa’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 16 Polis Gözaltına Alındı

Manisa’da yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, bir komiser yardımcısı ile 15 polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütünün (FETÖ) Manisa’daki emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, bir komiser yardımcısı ile 15 polis memuru gözaltına alındı.