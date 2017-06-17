Manisa’da Neler Oluyor: Askerler 3 Kez Zehirlendi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Albay Arif Seyhun Batı Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin, bulantı ve kusma şikayetiyle Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine kaldırıldığını söyledi.

Askerlerin ambulanslarla hastanelere sevki devam ediyor.

Sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk nedeniyle durumu ciddi olmayan bazı askerlerin Batı Kışla'da UMKE tarafından kurulan askeri çadırlarda ayakta tedavi edildiği bildirildi. Sağlık durumu iyi olan askerler de refakatçi olarak hastanelerde görevlendirildi.

Bölgedeki hastanelerde çalışan sağlık personeli acil görev başına çağırılırken, askerlerin kaldırıldığı sağlık kuruluşlarına ilaç takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine sivil vatandaşların kabulü durduruldu, özel hastanelerin sivil vatandaşlara bu akşam ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Öte yandan, Tüm belediye personeli ve araçların askerlere destek amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Manisa'da 23-27 Mayıs'ta aynı kışlada zehirlenme vakası yaşanmıştı. Zehirlenen bin 49 asker hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti. Bir askerin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

AA