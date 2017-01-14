Manipülasyon İddiasıyla 60 Döviz Bürosu Mercek Altında

»Ana Sayfa»Ekonomi
14.01.2017 10:57
Manipülasyon İddiasıyla 60 Döviz Bürosu Mercek Altında
Gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapan bazı döviz bürolarının piyasaları manipüle ettiği tespit edildi. Gelen şikayet ve ihbarları değerlendiren ekonomi yönetimi ilk etapta 60 döviz bürosunu denetime tabi tutacak.

Ercan Baysal / STAR

Dövizdeki ani artışın ardından manipülasyon yapanlara yönelik kapsamlı bir takip başladı. Ekonomi yönetiminden gelen “Dövizde manipülasyon var, yakından izliyoruz” açıklamalarının ardından İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde çok sayıda döviz bürosu mercek altına alındı. Dövizdeki manipülasyon ve spekülasyon iddialarının yanı sıra şikayet ve ihbarları değerlendiren ekonomi yönetimi, ilk etapta 60 döviz bürosunu denetime tabi tutacak. Gelen ihbarlarda gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapılan bazı döviz büroları üzerinden piyasaların manipüle edildiği belirtiliyor. Hazine’nin özellikle İstanbul’da suni fiyat yükselmelerine neden olan döviz bürolarını uzmanlar aracılığıyla inceleyeceği belirtiliyor İncelemede anlaşmalı şekilde döviz fiyatlarıyla oynadıkları tespit edilen döviz büroları hakkında işlem yapılacak. Edinilen bilgilere göre döviz bürolarından piyasada manipülasyona neden olabilecek düzeyde alım satım yapanlar tespit edilecek. İsim bazlı işlem yapılmayanlar da ise kamera kayıtları üzerinden takip yapılabileceği dile getiriliyor. Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’un da gelişmeleri yakından takip altına aldığı belirtiliyor. Özellikle ani giriş çıkış yapan fonların da takip edildiği öğrenildi. 

MANİPÜLASYON SUÇ

Sermaye piyasasında manipülasyon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 107’nci maddesinde suç tipi olarak düzenleniyor. Piyasa dolandırıcılığı, çok farklı yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılabiliyor. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmış durumda.

Bankacılarla ekonomi zirvesi

Ekonomi yönetimi piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederken,  reel sektörün finansman talebi için de önemli olan bir görüşme gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile kamudaki finans kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Hazine yetkililerinin de katıldığı toplantıda piyasadaki gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi. 

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