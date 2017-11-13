Manavgatlılardan Cezaevi Protestosu

Adalet Bakanlığı tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'ne yapılması planlanan cezaevi için protesto yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe bölgede yaşayan yerleşik yabancılar da katılarak ellerinde Almanca ve İngilizce "Ilıca’ya cezaevi istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdılar.

Ilıca Kapalı Pazar alanında toplanan kalabalık, daha sonra cezaevi yapılması planlanan alana kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Ilıca eski Belediye Başkanı Rafet Ünal, bir yıl önce Ilıca'ya cezaevi yapılmasının gündeme geldiğini, daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından Ilıca'da cezaevi için uygun yer olmadığı konusunda başta kaymakamlık olmak üzere gerekli mercilere bildirildiğini ifade etti.

Cezaevi projesinin geçen hafta tekrar gündeme geldiğini belirten Ünal, "Ilıca muhtarı arkadaşımız bize müteahhitlerin Ilıca'da kiralık ev aradığını ve konteynerlerini cezaevi yapılacak alana getirdiklerini söyledi. Bu nedenle biz de burada toplandık. Ilıca'nın içinde yerleşik yabancıların evleri var. Cezaevi yapılırsa evlerini satacaklarını belirtiyorlar. Ilıca'da bulunan yerleşik yabancılar bizden daha rahatsız. Biz cezaevine karşı değiliz, sadece uygun bir yere yapılmasını istiyoruz. Ilıca turistik bir yer. Yetkililerin bu konuyu tekrar gözden geçirmelerini istiyoruz. Bu bölgeye Büyükşehir Yasası çıkmadan önce üniversite ve kent meydanı yapılacaktı. Bunları yapsınlar. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerin bu konuyu gözden geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de konunun meclis toplantısında gündeme geldiğini, Adalet Bakanlığı'nın Ilıca'ya cezaevi yapılıp yapılmaması konusunda Manavgat Belediyesine görüş sorduğunu belirterek, "Biz konuyu Belediye Meclis toplantısında gündeme getirdik ve bu konuyu görüştük. Büyük bir çoğunlukla Ilıca'ya cezaevi yapılmaması konusunda oy kullandı. Bunu da Adalet Bakanlığı'na ilettik. Cezaevi konusunda Akseki'nin bir talebi var. Cezaevinin Akseki'ye yapılmasını istiyorlar. Yetkililer bunu değerlendirilsin." dedi.

Ilıca'da yaşayan yerleşik yabacılar da yaptıkları açıklamada, bölgeye cezaevi istemediklerini dile getirdi.