Mâlum Dayatmacı Kesimlerin, ‘Susturma Özgürlüğü’ Tartışılamaz!

Selahaddin E. Çakırgil'in yorumu:

Her insan için böyledir ya, hele de devamlı konuşan ya da konuşmak ya da yazmak zorunda olan ve kalan ve de kitlelerin kendisinden bir şeyler bekledikleri düşünülen siyasetçi ve yazar-çizerlerin -ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar, nihayet insandırlar- insan olarak hata yapmaları ya da sürç-ü lisan etmeleri kaçınılmazdır.

2500 yıl öncelerde, antik Roma’da hukuka giriş konusunda temel kabul edilen cümlelerinden birisi de böyleydi: ‘Errarehumanumest!/ Hata insanlar içindir!’

Hayreddin Karaman Hoca 3 Ağustos günü, Yeni Şafak’taki yazısının bir yerinde -bence de keşke daha özenli bir cümle kursaydı, ama, öyle yapamamış ve- sigara içen tesettürlü hanımların öteki cenahlara, ‘Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var.’ der gibi bir mesaj verdiği hissine kapıldığını yazmış.

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