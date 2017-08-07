Mâlum Dayatmacı Kesimlerin, ‘Susturma Özgürlüğü’ Tartışılamaz!
Hani, onlar, insanların düşüncelerini açıklamalarından korkmazdı ve tam özgürlükten yanaydılar. Ama, görülüyor ki, ‘kendileri gibi düşünmeyenleri susturma özgürlüğü’, baş özgürlük onlar için.
Selahaddin E. Çakırgil'in yorumu:
Her insan için böyledir ya, hele de devamlı konuşan ya da konuşmak ya da yazmak zorunda olan ve kalan ve de kitlelerin kendisinden bir şeyler bekledikleri düşünülen siyasetçi ve yazar-çizerlerin -ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar, nihayet insandırlar- insan olarak hata yapmaları ya da sürç-ü lisan etmeleri kaçınılmazdır.
2500 yıl öncelerde, antik Roma’da hukuka giriş konusunda temel kabul edilen cümlelerinden birisi de böyleydi: ‘Errarehumanumest!/ Hata insanlar içindir!’
Hayreddin Karaman Hoca 3 Ağustos günü, Yeni Şafak’taki yazısının bir yerinde -bence de keşke daha özenli bir cümle kursaydı, ama, öyle yapamamış ve- sigara içen tesettürlü hanımların öteki cenahlara, ‘Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var.’ der gibi bir mesaj verdiği hissine kapıldığını yazmış.