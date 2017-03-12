Maltepe Üniversitesi Hollanda'yı Erasmus'tan Çıkarttı
Maltepe Üniversitesi Rektörü Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Erasmus ve Exchange anlaşmalarını iptal edeceklerini duyurdu.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz nedeniyle bu ülke üniversiteleri ile olan Erasmus ve Exchange anlaşmalarını iptal edeceklerini duyurdu.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Twitter hesabından gelişmeyi duyurdu.
Açıklamada, Hollanda ile olan Erasmus ve Exchange anlaşmalarını iptal edeceklerini belirtti.
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