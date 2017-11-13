Maliye Bakanı Ağbal'dan Taşeron Açıklaması

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Ağbal, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ana kadar 22,5 milyar lira tahsilat yaptıklarını, taksitlerin devam ettiğini aktardı.

Bakan Ağbal, 7020 sayılı yapılandırma yasası kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdıklarını ve şu ana kadar 1,6 milyar liralık tahsilat yaptıklarına işaret ederek, bunda da taksitlerin devam ettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar bu iki kanun kapsamında ve gümrük, SGK ile diğer kurumların alacaklarından 31 milyar lira tahsil edildiğini belirten Ağbal, "Tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz. Bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız." ifadesini kullandı.

AA