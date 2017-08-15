Mali'deki BM Askeri Gücüne Saldırı: 7 Ölü

BM'den yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Timbuktu kentindeki Barış Gücü misyonuna kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 5'i Malili güvenlik görevlisi, biri jandarma ve biri sivil olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 5 kişinin yaralandığı olayda, 6 eylemcinin de öldüğü getirildiği ifade edildi.

MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına da dün kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlenmiş, olayda biri Mali diğeri BM Barış Gücü'nde görevli iki askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.