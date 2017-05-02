  1. FOTO GALERİ

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. Mali'de Toprak Camiyi Çamurla Tamir Ediyorlar

Mali'de Toprak Camiyi Çamurla Tamir Ediyorlar

Mali'de Toprak Camiyi Çamurla Tamir Ediyorlar 1120