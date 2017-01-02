Malatya'daki Darbe İddianamesi Kabul Edildi
15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili tutuklanan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede, eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.
İddianamede, darbe girişimi sırasında dönemin 2. Ordu Komutanlığı Komuta Kademesini oluşturan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, eski 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2. Ordu'da görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 şüpheli hakkında suçlamalar bulunuluyor.
İddianamede, haklarında, "FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve mala zarar vermek" suçlamalarının yer aldığı şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı bilgisine de yer verildi.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak duruşma günü belirleyecek.
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- NATO Dünyası Alışmadığı Bir İtirazla Şaşkın..
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Camide Namaz Kılan Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
- Beşşar Esed’in Tapu Oyunu!
- Bahreyn'de Hapishane Basıldı, Mahkûmlar Kaçtı
- Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı
- TSK Personel Sayısını Açıkladı
- Türkmenistan İran'a Doğalgazı Kesti
- Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı Artıyor
- Sözü Esirgemeden Programında Ortaköy Saldırısı Değerlendirildi
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı
- Tatvan Özgür-Der'de 'Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi' Konuşuldu
- İran, Irak’a Verdiği Elektriği Kesti
- Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması
- Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?
- İranlı Tuğgeneral Kalizade Suriye'de Öldürüldü
- Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler
- Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim