Malatya'daki Darbe İddianamesi Kabul Edildi

76 şüpheli hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili tutuklanan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede, eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, darbe girişimi sırasında dönemin 2. Ordu Komutanlığı Komuta Kademesini oluşturan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, eski 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2. Ordu'da görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 şüpheli hakkında suçlamalar bulunuluyor.

İddianamede, haklarında, "FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve mala zarar vermek" suçlamalarının yer aldığı şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı bilgisine de yer verildi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak duruşma günü belirleyecek.