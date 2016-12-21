Malatya’da 18 Polis Gözaltına Alındı

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21.12.2016 22:04
Malatya’da 18 Polis Gözaltına Alındı
Malatya’da Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılanların da aralarında olduğu 18 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Gülen örgütüyle iltisaklı oldukları öne sürülen, daha önce görevden uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çeşitli rütbelerdeki 18 polis gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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