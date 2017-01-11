Makedonya’daki Mültecilerin Soğukla Mücadelesi!

Makedonya’nın Sırbistan sınırında yer alan Tabanovce kasabasındaki kampta yaşayan mülteciler çetin kış şartlarında büyük zorluklarla karşılaşıyor.

Batı Avrupa ülkelerine ilerlemelerine izin verilmeyen ve bu nedenle Makedonya’nın Sırbistan sınırında bulunan Tabanovce kasabasındaki kampta yaşamlarını sürdürmeye çalışan mülteciler, zorlu kış şartlarında büyük zorluklar yaşıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında -20 dereceye kadar düştüğü ve sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı kampta, yarısı çocuk 84 mülteci yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları, kapasiteleri dâhilinde mültecilerin temel ihtiyaçlarını gidermeye çaba gösterse de kamptaki mülteciler çoğu zaman yapılan yardımlarının yetersiz olduğunu, sık sık su ve yiyecek gibi ihtiyaçlarından mahrum kaldıklarını söyledi.

“Ölmekten Korkuyoruz”

Suriyeli Muhammed Asim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş kişilik ailesiyle birlikte 11 aydır Tabanovce’deki mülteci kampında kaldığını belirterek, Batı Avrupa ülkelerine gitmelerine neden izin verilmediğini anlamadığını aktardı.

Böylesine zorlu yaşam koşulları altında yaşamak yerine Yunanistan’a ya da Türkiye’ye dönmeyi tercih ettiğini vurgulayan Asim, Tabanovce’de geçirdikleri her gün koşulların daha da zorlaştığını ifade etti.

Asim, hava sıcaklığının sıfırın altında -20 dereceye kadar düştüğüne işaret ederek, “Bu soğukta küçük torunumuz ile daha da zorlanıyoruz. Bazen ölmekten korkuyoruz.” dedi.

Zaman zaman elektrik sıkıntısı yaşadıklarını ve bu nedenle ısınamadıklarını kaydeden Asim, Tabanovce’deki hayatlarını “hapishane” olarak nitelendirdi.

“Elektrik Yok, Su Yok”

Iraklı İbrahim Salih de üç aydır kampta olduğunu ve bu süre içinde birçok sorunla karşılaştığını dile getirerek, “Elektrik sıkıntımız var. Giysilerimizi yıkayabileceğimiz sıcak suyumuz yok. Burada kalmak istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nuhiu Kampı Ziyaret Etti

Makedonya İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, Tabanovce’deki kampı ziyaret ederek buradaki çocuklara oyuncak hediye etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Nuhiu, görevinin yanı sıra ne şartlarda olursa olsun, insanlara saygıda bulunmakla yükümlü olduğunu belirterek, kampı denetlemek için ziyaret etmediğini, buradaki çocukları görmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek için geldiğini söyledi.

Makedonya’da Yaklaşık 220 Mülteci Kalıyor

Tabanovce’nin yanı sıra Makedonya’nın Yunanistan sınırındaki Gevgeli kasabası ve başkent Üsküp’teki kamplarda hâlen yaklaşık 220 mültecinin kaldığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), daha önce yaptığı açıklamada, Tabanovce ve Gevgeli’deki mülteci kamplarının birkaç saatlik konaklamalar için uygun olduğu ancak daha uzun süreli kalımlar için uygun şarlara sahip olmadığı uyarısında bulunmuştu.

BMMYK, buralarda kalan insanların daha fazla hareket özgürlüğüne ve uzun süre konaklayabilecek daha iyi şartlara ihtiyacı olduğunu belirtiyor.