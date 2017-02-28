Makedonya’da Genç Bir Kız Başörtülü Olduğu İçin Saldırıya Uğradı!
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, başörtüsü taktığı için bir grup Makedon tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalan Arnavut kökenli 19 yaşındaki Sumeja Ademi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği perşembe günü Hristiyan bir kız arkadaşı ile birlikte Üsküp şehir merkezindeki banklarda oturduklarını söyledi.
Aralarında bir kadının da bulunduğu üç Makedon tarafından saldırıya uğradığını anlatan Ademi, yanındaki kız arkadaşının Makedon olduğundan habersiz grubun kendilerine dönerek “Pis Arnavutlar.” ve “Lanet teröristler.” gibi ifadeler kullandığını kaydetti.
“Herkes Sessiz Kalıp İzlemekle Yetindi”
Arkadaşı ile birlikte sözlü tacizlere aldırış etmeyip oradan ayrıldıklarını ancak bir süre sonra şehir merkezinde aynı grupla yeniden karşılaştıklarını söyleyen Ademi, “Onlara bize neden saldırdıklarını, onlara nasıl bir zarar verdiğimizi sorduk.” dedi.
Ademi, gruptakilerin kendilerine “Giydikleriniz bizi rahatsız ediyor.” yanıtı verdiğini anlatarak, gruptaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmak istediğini ifade etti.
Fiziksel saldırının ardından oradan uzaklaşmaya çalıştıklarını söyleyen Ademi, şunları anlattı:
“Bana ‘Terörist, pis Arnavut, burası Hristiyanların yeri, bir gün hepinizi buradan kovacağız.’ gibi sözler söylediler. Gruptan biri beni kolumdan çekmeye başladı. Arkadaşımla oradan uzaklaşmaya çalışırken arkamızdan ‘Müslüman terörist, geldiğiniz yere, Arabistan’a dönün, burası Hristiyanların yeri.’ diye bağırdılar. Etrafımızda birçok kişi vardı. Kimse müdahale etmedi. Herkes sessiz kalıp izlemekle yetindi.”
“Başörtüsü Benim Dinimin Sembolü”
Üsküp’te doğup büyüdüğünü aktaran Ademi, bu saldırının kendisini derinden sarstığını ancak bunun ülkedeki farklı dinî ve etnik gruplardan insanlarla arkadaşlık kurmasına engel olmayacağını söyledi.
Gençlerin nefreti değil, barışı yaymaları gerektiğini vurgulayan Ademi, “Başörtüsü terörün değil, bir dinin sembolüdür. Haç nasıl onların dininin sembolü ise başörtüsü de benim dinimin sembolü. Ben onların sembollerine nasıl saygı duyuyorsam, onlar da benim sembolüme saygı duymalı.” diye konuştu.
“Aramızda Barışın Sağlanması İçin Hepimiz Katkıda Bulunalım”
Bu tatsız olaya Makedonya’daki mevcut siyâsî durumun sebebiyet verdiğini kaydeden Ademi, Makedonya vatandaşlarına, özellikle de gençlere, siyâsî provokasyonlara gelmemeleri konusunda çağrıda bulundu.
Ademi, “Bugün bu olayı ben yaşadım, yarın başka biri yaşayabilir. Böyle bir şeye izin vermeyelim. Aramızda barışın sağlanması için hepimiz katkıda bulunalım.” ifadelerini kullandı.
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