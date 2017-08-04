Makedonya'da Camiye Saldırı

Makedonya Ustrumca'ya bağlı Örnekük Köyü Camii İmamı Ayati İbrahim, “Ramazan ayından beri Makedonlar tarafından tehditler alıyoruz. En son bana sabah namazı ezanını okursam silahlı saldırıya uğrayabileceğim yönünde tehditlerde bulundular.” açıklamasını yaptı.

İmam Ayati İbrahim Time Balkan'a yaptığı açıklamada, olayı polise bildirdiklerini, polisin olay yerine gelmediğini ve bunun yanında İslam Birliği ve Türk Partilerinden de herhangi bir destek veya yardım olmadığını belirtti.

‘Bundan sonra nasıl mücadele edeceksiniz ?’ sorusu üzerine İmam İbrahim, “Sabır, sabır, sabır. Hiç kimse ezanı durduramaz zaten. Ezan ile geldik, sela ile gideceğiz.” ifadesini kullandı.