Makedonya Meclisinde Olaylar Çıktı

Makedonya'da meclis başkanının seçimi konusunda gerginlik yaşanıyor.

Meclisteki oturumda, çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiler, meclis başkanı seçimine geçilmesi talebiyle ayağa kalktı. Ayağa kalkan milletvekilleri "Oy verin", "Sonunuz cezaevi" sloganları attı.

Meclis başkanı seçimini engellemek isteyen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) milletvekillerine tepki gösteren taraf, VMRO-DPMNE milletvekillerinin salonu terk etmesini, onlar olmadan da çoğunluğu ellerinde bulundurduklarını söyledi.

Bunun yasalara aykırı olduğunu savunan VMRO-DPMNE milletvekilleri ise ayağa kalkarak Makedonya milli marşını söylemeye başladı. Bunun üzerine BESA Hareketi'nden Zekeriya İbrahimi de Meclis kürsüsüne gelerek Arnavutluk milli marşını söyledi.

Gerginliğin ardından oturumun yarına ertelendiği açıklandı.

Oturumun ertelenmesine rağmen başkanı seçmek için yeterli çoğunluğa sahip partilerin milletvekilleri, başka bir salonda Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçti.

Meclis önünde gösteriler başladı

Caferi'nin yeni meclis başkanı seçildiğinin açıklanmasıyla VMRO-DPMNE yanlıları Meclis önünde toplanarak protestoya başladı.

Caferi, protestocuların toplanması üzerine İçişleri Bakanlığının Meclisi korumaktan sorumlu olduğunu belirterek, suç işleyen herkesin kanun karşısında bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.

"Hiç kimse meclis çoğunluğunun iradesini engelleyemez"

Başkan seçilmesinin Meclis çoğunluğunun iradesi olduğunu kaydeden Caferi, "Hiç kimse meclis çoğunluğunun iradesini engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Bu arada, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesi sırasında Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev yaralandı.

Meclisin giriş ve çıkışları kapatılırken, olay yerine özel polis birlikleri sevk edildi.

Maskeli bir grup bazı milletvekillerini rehin tuttu

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Meclise zorla giren maskeli bir grup protestocu, bazı milletvekillerini rehin aldı. Çıkan olaylar sırasında, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in de aralarında bulunduğu bazı isimler yaralandı.

Öte yandan, aralarında Anadolu Ajansı kameramanının da bulunduğu bazı basın mensupları da Meclis binasında rehin kaldı.

Telefon aracılığıyla içeride yaşananları aktaran AA kameramanı, grubun iki basın mensubunu darbettiğini bildirdi. Maskeli grubun basın mensuplarına "hangi medya grubu için çalıştığını" sorduğunu aktaran kameraman, darbedilen iki basın mensubunun kanlar içinde kaldığını aktardı.

Meclis içindeki bir odada olduklarını ve ışıkları kapadıklarını belirten kameraman, durumunun şimdilik iyi olduğunu, etraftan ağlama sesleri duyduğunu ifade etti.

Maskeli grup tarafından önce bir odaya, ardından başka bir odaya götürüldüklerini anlatan kameraman, yanında başka basın mensuplarının da bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.