Mahmut Tanal, “Meclis'te Köpek İstemiyoruz!”u Yanlış Anlamış

​​​​​​​AK Partili milletvekillerinin 'Meclis'te köpek görmek istemiyoruz' pankartını CHP'li Mahmut Tanal yanlış anladı...

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın CHP’li Eren Erdem tarafından ısırılmasının ardından Meclis’te başlayan “köpek” polemiği sürüyor.

CHP’li vekilin AK Partili Muhammet Balta’yı ısırmasının ardından bazı milletvekilleri dün Meclis’te “Köpekler giremez” pankartları açtı. Açılan pankarta CHP’liler tepki gösterdi. Pankarta çok sinirlenen CHP milletvekili Mahmut Tanal, hızını alamayarak Meclis’e köpeğiyle geldi. Tanal, köpeği ‘Dori’ ile Meclis’te basın toplantısı yaparak “Bir ülkenin medeniyet ölçüsü hayvanlara nasıl davranıldığıyla ölçülür. Köpek, Meclis’e de girecek her yere de girecek” diye konuştu.

Nazi Almanyası döneminden örnekler veren Tanal, “Yahudiler ve köpekler giremez” tabelalarının asıldığını hatırlatarak AK Partililerin tutumunu eleştirdi. Tanal açıklama yaptığı sırada köpeği Dori de havlayarak Tanal’a destek verdi.

Kaynak: Yeni Akit