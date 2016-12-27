“Mahmut Hüseyin Derhâl Serbest Bırakılmalı”

»Ana Sayfa»Mısır
27.12.2016 20:39
“Mahmut Hüseyin Derhâl Serbest Bırakılmalı”
Al Jazeera Medya Ağı, Mısır cuntası tarafından tutuklanan gazetecisi Mahmut Hüseyin’e yöneltilen tüm suçlamaları reddederek onun derhâl serbest bırakılmasını talep etti.

Al Jazeera Medya Ağı, Mısır cuntası tarafından tutuklanan ve “yalan haber yaparak Mısır’da kaos yaratmaya teşebbüs etmek” suçlamasıyla hapsedilen gazetecisi Mahmut Hüseyin’e yöneltilen tüm suçlamaları reddederek onun derhâl serbest bırakılmasını talep etti.

Katar’da Al Jazeera bünyesinde çalışan Mısır vatandaşı Mahmut Hüseyin, yıllık izni nedeniyle ziyarete gittiği Mısır’da tutuklanmıştı.

Hava limanında 15 saat boyunca gözaltında tutulan Mahmut Hüseyin, daha sonra Devlet Güvenliği İdaresi’ne teslim edilmişti. Orada da birkaç saat bekletilen Mahmut Hüseyin önce evine götürüldü. Orada iki kardeşi de gözaltına alınan Mahmut Hüseyin, bilinmeyen bir yere götürüldü.

Mısır cuntasının başsavcılığı, soruşturma kapsamında Mahmut Hüseyin’in 15 gün tutuklanmasına karar vermişti.

Başsavcılık, gazetecinin “Al Jazeera ile komplo kurarak Mısır devletini ve kurumlarını hedef aldığını” öne sürmüştü. Al Jazeera, bunun sanık haklarına açık bir ihlâl olduğunu söylemişti.

Avukatsız “İtiraflar”

Mısır cuntasının kontrolündeki televizyon ve başka özel kanallar, avukatıyla görüştürülmeyen Mahmut Hüseyin’e ait görüntüler yayımlayarak “itiraflar” verdiğini iddia etmişti.

Mısır cuntasının İçişleri Bakanlığı, pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yaparak “Al Jazeera’nin Mısır’ın içinde bazı unsurlarla işbirliği yapmak suretiyle fitne yaratmak ve devlet kurumlarına karşı provokasyon yapmak istediğini” iddia etmişti. Al Jazeera, bu açıklamayı kınayarak Mahmut Hüseyin’e yöneltilen tüm suçlamaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Al Jazeera, Mısırlı yetkililerin iddia ettiği gibi Mahmut Hüseyin’in muhabirler departmanı koordinatörü değil haber yapımcısı olarak çalıştığını söylemişti.

Al Jazeera, Mahmut Hüseyin’in yasa dışı faaliyetler içerisinde olsaydı Mısır’a hava limanı yoluyla gitmeye cesaret edemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Al Jazeera

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kahire'de Patlama: 6 Polis Öldü09 Aralık 2016 Cuma 14:36
  • Sisi Cuntası Muhammed Mursi'nin Oğlunu Tutukladı08 Aralık 2016 Perşembe 21:14
  • Mısır'da Sisi’nin Polisleri Tarafından Katledilen İhvan Yöneticisi Beraat Etti08 Aralık 2016 Perşembe 20:01
  • Sisi Yargısı İhvan Mensubu 36 Kişiye Hapis Cezası Verdi08 Aralık 2016 Perşembe 11:04
  • Sisi Cuntası 112 Darbe Karşıtına Daha Hapis Cezası Verdi07 Aralık 2016 Çarşamba 01:23
  • İhvan'ın 41 Derneği Kapatıldı04 Aralık 2016 Pazar 11:15
  • Sisi Ordusundan Gazzelilere Tünel Darbesi04 Aralık 2016 Pazar 08:56
  • Sisi Cuntasının Mahkemesinden İhvan Yöneticilerine Hapis Cezası30 Kasım 2016 Çarşamba 23:32
  • Mısır Ekonomisi İflasın Eşiğinde28 Kasım 2016 Pazartesi 14:18
  • Sisi Yanlısı Şeyh'ten Türkiye ve Katar Düşmanlığı27 Kasım 2016 Pazar 15:47
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim