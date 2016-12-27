“Mahmut Hüseyin Derhâl Serbest Bırakılmalı”

Al Jazeera Medya Ağı, Mısır cuntası tarafından tutuklanan gazetecisi Mahmut Hüseyin’e yöneltilen tüm suçlamaları reddederek onun derhâl serbest bırakılmasını talep etti.

Al Jazeera Medya Ağı, Mısır cuntası tarafından tutuklanan ve “yalan haber yaparak Mısır’da kaos yaratmaya teşebbüs etmek” suçlamasıyla hapsedilen gazetecisi Mahmut Hüseyin’e yöneltilen tüm suçlamaları reddederek onun derhâl serbest bırakılmasını talep etti.

Katar’da Al Jazeera bünyesinde çalışan Mısır vatandaşı Mahmut Hüseyin, yıllık izni nedeniyle ziyarete gittiği Mısır’da tutuklanmıştı.

Hava limanında 15 saat boyunca gözaltında tutulan Mahmut Hüseyin, daha sonra Devlet Güvenliği İdaresi’ne teslim edilmişti. Orada da birkaç saat bekletilen Mahmut Hüseyin önce evine götürüldü. Orada iki kardeşi de gözaltına alınan Mahmut Hüseyin, bilinmeyen bir yere götürüldü.

Mısır cuntasının başsavcılığı, soruşturma kapsamında Mahmut Hüseyin’in 15 gün tutuklanmasına karar vermişti.

Başsavcılık, gazetecinin “Al Jazeera ile komplo kurarak Mısır devletini ve kurumlarını hedef aldığını” öne sürmüştü. Al Jazeera, bunun sanık haklarına açık bir ihlâl olduğunu söylemişti.

Avukatsız “İtiraflar”

Mısır cuntasının kontrolündeki televizyon ve başka özel kanallar, avukatıyla görüştürülmeyen Mahmut Hüseyin’e ait görüntüler yayımlayarak “itiraflar” verdiğini iddia etmişti.

Mısır cuntasının İçişleri Bakanlığı, pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yaparak “Al Jazeera’nin Mısır’ın içinde bazı unsurlarla işbirliği yapmak suretiyle fitne yaratmak ve devlet kurumlarına karşı provokasyon yapmak istediğini” iddia etmişti. Al Jazeera, bu açıklamayı kınayarak Mahmut Hüseyin’e yöneltilen tüm suçlamaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Al Jazeera, Mısırlı yetkililerin iddia ettiği gibi Mahmut Hüseyin’in muhabirler departmanı koordinatörü değil haber yapımcısı olarak çalıştığını söylemişti.

Al Jazeera, Mahmut Hüseyin’in yasa dışı faaliyetler içerisinde olsaydı Mısır’a hava limanı yoluyla gitmeye cesaret edemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Al Jazeera