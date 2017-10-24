Mahmur’da Haşdi Şa’bi Çetesi ile Peşmerge Arasında Çatışma

Rûdaw’a konuşan 14. Tugay’ya bağlı 4. Alay Komutanı Yarbay Edhem Mızuri, Heşdi Şabi’nin, bugün öğle saatlerinde Mahmur Cephesi’nde asayiş noktası yakınlarındaki Bazarge tepelerinde peşmerge mevzilerine saldırdığını söyledi.

AA ve Rûdaw’ın yer verdiği haberlere göre Yarbay Edhem Mızuri, “Saldırılar anında püskürtüldü. Hummer tipi bir zırhlı araç imha edildi, bir tanesi de darbelendi. Net bilgi edinememekle birlikte karşı taraftan ölü ve yaralıların olduğunu biliyoruz. Bizim de bir yaralımız var” diye konuştu.

Sabah saatlerinde de Musul’un kuzeybatısında, Rabia yakınlarındaki Mahmudiye nahiyesinde bir Heşdi Şabi saldırısı gerçekleşti. Bu saldırıda da Heşdi Şabi’nin 3 zırhlı aracı imha edildi, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Çok sayıda Iraklı asker ve Heşdi Şabi mensubunun peşmergeler tarafından sağ yakalandığı anın görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.

Heşdi Şabi’nin Iraklı güçlerle birlikte, Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki tartışmalı bölgelere yönelik 16 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ediyor.