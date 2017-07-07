Mahmud Abbas, Rütbesi “Çocuk Katili” Olan Lider

Re’fet Murre / FİEM

Mahmud Abbas, “Çocuk Katili” lakabını almayı hak ediyor.

Son birkaç gün içinde Gazze’deki çocuk hastaneleriyle, yeni doğan bölümünden Mahmud Abbas’ın uyguladığı ambargo nedeniyle dört çocuğun vefat ettiği haberleri geldi (yeni çocukların ve bebeklerin vefat ettiği haberleri gelmeye devam ediyor).

Musab El-Arir, Yusuf Zarab, İbrahim Tabil ve Bera Geben adlı çocuklar Abbas’ın yanlış politikalarının kurbanı oldular.

Bunlar Abbas’ın aldığı kararlar sebebiyle para havalesi yapılamayan ve dolayısıyla tedavileri için gereken ilaçları tükenen hastalardı.

Abbas’ın aldığı karar, Gazze’ye ilaç gönderilmesini engelliyor ve Gazze’deki Sağlık Bakanlığıyla çalışmamayı, Gazzeli hastaların dışarıda tedavi olmaları için yatırılan paranın havale edilmemesini öngörüyor.

Mahmud Abbas’ın sağlık alanıyla ilgili aldığı kararlar, onun Gazze’ye yönelik aldığı bir dizi kararın sadece bir halkısını oluşturuyor.

Bundan önce Gazze’deki memurların maaşlarını azalttı, yüzlercesini işten attı, Fetih mensubu yüzlerce kişiyi kovdu, elektrik faturalarını ödemeyi durdurdu, Siyonist işgal rejiminde esir olanlarla özgürlüğe kavuşan Filistinli esirlerin maaşlarını da kesti.

Mahmud Abbas, kendisine taviz vermeye zorlamak için Hamas’ı cezalandırmak istediği gibi, Fetih’ten ihraç edilen Muhammed Dahlan’a bağlılığını sürdüren Fetih mensuplarını da cezalandırmak istiyor.

Mahmud Abbas politikalarıyla Kahire ve Hamas’ın yakınlaşmasını da engellemek istiyor.

Mahmud Abbas’ın Gazze’ye yönelik politikaları, bölgeyi hâlâ abluka altında tutan, buradaki insanların dışarıya çıkmalarını engelleyen, temel insani ihtiyaçların bölgeye geçmesine de zorluk çıkaran işgal rejimi İsrail’in politikalarıyla örtüşüyor.

Mahmud Abbas, Gazze’yi Hamas veya işgal rejimine karşı patlama noktasına getirmek ve bunun sonucunda tek kazana kendisi olmasını istiyor.

Bütün Filistinlileri hedef alan Mahmud Abbas’ın Gazze’ye yönelik kararlarından bütün Filistin halkı etkilenmektedir.

Filistin halkını kuşatan ve bu insanlık dışı politikalara reva gören Abbas ve ailesi son derece mutlu ve refah içinde yaşıyor. Ticaretlerini yapıyor, konserlere gidiyor, sanatçıları karşılıyor ve eğleniyorlar.

İlaçsızlıktan dolayı Gazze’de çocuklar ölürken, mama bulamadıkları için bebekler ölürken, Mahmud Abbas yabancı kadın ve erkek sanatçılara Filistin vatandaşlığı dağıtmakta, Gazze’ye yönelik politikasını gözden geçiren Kahire gibi bazı Arap devletlere de saldırmaktadır.

Mahmud Abbas’ın aldığı kararlar sadece kendisinin şahsi çıkar ve projelerine hizmet ederken, istisnasız bütün Filistin halkına zarar veriyor. Bunlar, kendisinin ve işgal rejimiyle güçlü irtibatları olan yardımcılarının aldığı kararlardır.

Mahmud Abbas, Filistinli öldürmek, Filistin davasını tasfiye etmek, Filistin toplumunu yıkmak için oluşturulmuş bir projedir.

Mahmud Abbas hiçbir zaman Filistin için barış ve uzlaşı adamı, diyaloğa çağıran veya birlik sağlamaya çalışan biri olmadı.