Mahmud Abbas, Gazze’de Askerlik İşlemlerini Başlatıyor

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Devlet Televizyonu’nda yayımlanan röportajında, “güvenliğin”, Filistin hükümetinin Gazze’de görevini icra edebilmesinin anahtarı olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Şeyh, Ramallah’taki yönetimin başkanı Mahmud Abbas’ın bu amaçla Gazze’de askerlik işlemlerinin başlatılması yönündeki kararı imzaladığını aktardı.

Fetih’in Hamas ile uzlaşmaya varmak için büyük tavizler verdiğini savunan Şeyh, Fetih Merkez Komitesi’nin uzlaşma konusunda büyük çekinceleri bulunduğunu ancak Abbas’ın uzlaşma konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Şeyh, bölünmüşlüğün sona erdirilmesi konusunda verilecek gerçek sınavın, ulusal uzlaşı hükümetinin kapsamlı ve ciddi bir şekilde yetkilendirilmesi olduğunu vurguladı.

Hükümetin, Gazze’deki sınır kapılarının idaresini kasım ayında devralacağını belirten Şeyh, Sina Yarımadası’ndaki operasyonlar nedeniyle Refah Sınır Kapısı’nın özel bir durumu olduğunu sözlerine ekledi.