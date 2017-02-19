Mahkum Var!

RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
- 4 İlde Yapılan Operasyonda 164 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- 13 Bin Sığınmacı Fransa’nın Belini Büküyor!
- Türkiye ve Körfez Ülkeleri Arasındaki Stratejik Ortaklık
- BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' İçin Kötümser
- Danimarka’da Irkçılık Karşıtı Protesto
- Eğer Bekçiliği Size Kalmışsa, Vay O Mahallenin Haline!
- Barselona’da Mülteci Protestosu: Sınırları Açın
- Masabaşı Değil, Makine Başı Eleman Aranıyor
- İngilizce Öğrenmek İçin En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada
- Suriyelilerin Eğitimi İçin Uluslararası Konferans
- Türkiye ve Körfez Ülkeleri Arasındaki Stratejik Ortaklık
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- ABD'de Esir Olan Şeyh Ömer Abdurrahman Vefat Etti
- Ortadoğu’nun Genel Siyasi Manzarası
- Abdukhalil Abduzhabbarov ve Ailesi Neden Ölüme Gönderildi?
- Taksim Caminin 2018 Yılının Ramazan Ayında Açılması Planlanıyor
- Musul'da 4 Çocuk Açlıktan Hayatını Kaybetti
- Davet ve Kardeşlik Vakfı’nda Yönetim Değişikliği Yapıldı
- Erdoğan: 'El-Bab Temizlendikten Sonra Hedef Münbiç’tir'
- FETÖ Firarileri Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya Yakalandı
- Antalyalı STK’lar: KHK Kararları Suçsuz İnsanları Mağdur Etmesin!
- Trafik Sigortasında Tek Fiyat Harekatı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim