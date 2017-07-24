Mahkemeden Göç İdaresi’ne ‘Hukuk’ Uyarısı

IŞİD’li Abdulgadir Masharipov’un gerçekleştirdiği Reina katliamı sonrası Türkiye’ye sığınan Özbekler ve Türkistanlılar, zor günler geçiriyor. IŞİD’in Türkiye’deki Orta Asya yapılanmasına yönelik operasyonlarda, haklarında şüphe dahi olmayan Özbek ve Türkistanlı göçmenler gözaltına alınıyor. Terörist olmadıkları bilinmesine rağmen Göç İdaresi tarafından da sınır dışı ediliyorlar. Geçtiğimiz günlerde yeni doğum yapmış bir Özbek kadın ve bebeğinin gözaltına alınarak emniyete götürülmesi, bazı operasyonlarda insan hakları ve hukuk gözetilmediğini, özensiz davranıldığını ortaya koymuştu. İşte bu yaşananlara İstanbul İdare Mahkemesi verdiği bir kararla dur dedi. Türkistan-Der’in internet sitesinde yer alan açıklamada benzer iade olayında Göç İdaresinin ‘hukuksuz’ işlem yaptığına ilişkin verilen mahkeme kararı aktarıldı.

Tacikistan vatandaşı Kholnazar Sultoni’nin İzmir Göç İdaresi tarafından iade edilmesi işlemiyle ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı. İstanbul İdare Mahkemesi muhtemel bir mağduriyeti önlemek için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Göç İdaresinin bu kararı tebellüğ etmeden, acele olarak Soltani’yi, Tacikistan’a teslim ettiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde son kararını veren İdare Mahkemesi, Soltani ile ilgili işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek Göç İdaresi’nin sınırdışı kararını iptal etti.

GENEL GÜVENLİK TEHDİTİ YOK

İstanbul İdare Mahkemesi, davada şu dikkat çekici değerlendirmeyi yaptı: “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının DAEŞ terör örgütüyle, çatışma bölgeleriyle veya diğer terör örgütleriyle bağlantılı veya iltisaklı olabileceği değerlendirmesini haklı kılacak somut bir tespit veya delil bulunmadığı, davacının kısa dönem ikamet izninin bulunduğu, yapılan aramalarda bir suç unsuruna rastlanmadığı, Türkiye’de daha önce herhangi bir suça karıştığına dair bilgi olmadığı ve sabıkasız olduğu, ‘Apfis’ ve ‘GBT’ kaydının bulunmadığı, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancılara konulan ‘G-87’ Genel Güvenlik tahdit kodunun da bulunmadığı, dolayısıyla davacının kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dair somut tespit ve delillerin mevcut olmadığı anlaşıldığından, sınır dışı hukuka uygun değildir.”

Açıklamada ayrıca mahkeme kararlarına rağmen, Kholnazar Soltani’nin eşi Dilnozo Qobilova, İstanbul Emniyeti TEM tarafından yeniden gözaltına alınarak Göç İdaresine verildiği, 15 gün burada tutulduktan sonra yeniden serbest bırakıldığı da belirtildi.

Kaynak: Karar Gazetesi