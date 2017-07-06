Mahkeme: “Abdullah Öcalan Posteri Taşımak İfade Özgürlüğü”

Diyarbakır’da düzenlenen bir mitingde Abdullah Öcalan’ın posterini taşıdığı gerekçesiyle bir çocuk hakkında açılan davada beraat kararı verildi. Mahkeme, Öcalan’ın posterinin taşınmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

dihaber’den Deniz Tekin’in haberine göre HDP'nin 31 Ağustos 2016’da Diyarbakır 5 Haziran (İstasyon) Meydanı’nda düzenlediği “Darbeye Hayır Demokrasi Hemen Şimdi” mitinginde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın posterini taşıdığı gerekçesiyle 17 yaşındaki M.İ. polislerce gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan M.İ. serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak M.İ. hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. M.İ’nin, Öcalan’ın yeşil bez üzerine basılı 30x50 ebadındaki posterini miting alanında taşıyıp ve sallayarak “örgüt propagandası yaptığı” ileri sürülen iddianamede, bunun kamera görüntü kayıtları ve olay tutanağında sabit olduğu belirtildi.

Savcı: Poster taşımak cebir ve şiddet içermiyor

Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, M.İ. üzerine atılı suçlamaları reddetti. Davanın esası hakkında mütalaasını veren duruşması savcısı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2015/1971 esas 2015/4257 sayılı ilamına atıfta bulunarak, mitingde taşınan Öcalan’ın posteriyle verilen mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde olması gerektiğine işaret etti. M.İ’nin miting alanında taşıdığı Öcalan posteriyle PKK'nın cebir şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek, övecek nitelikte davranışta bulunmadığını ifade eden savcı, M.İ’nin üzerine atılı “örgüt propagandası” suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Beraat kararında AİHM ve Yargıtay'a atıf

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Öcalan’ın posterini taşıyan M.İ’nin beraatına karar verdi. Mahkeme, beraat kararının gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Yargıtay’ın düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda verdiği kararlara atıfta bulundu. Mahkeme, kararın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kabul edilmelidir ki ifade özgürlüğü sadece memnuniyet ile karşılanan zararsız veya önemsiz sayılan insanların kayıtsız kalabileceği bilgi ve fikirler için değil aynı zamanda demokratik toplumu şekillendiren çoğulculuğun hoşgörünün ve geniş fikirliliğin doğasında bulunan bir gereklilik olarak saldırgan, şok eden, rahatsızlık veren veya aykırılık yaratabilen fikirler için de uygulanmalıdır.”

"İfade özgürlüğüdür"

Kararda, M.İ’nin miting alanında Öcalan’ın posterinin taşımasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan mahkeme, “Yargıtay ilamı ve dosyamıza konu somut olay birlikte değerlendirildiğinde suça sürüklenmiş çocuğun olay günü ilimiz İstasyon Caddesinde toplanan grup içerisinde olduğu, küçüğün Abdullah Öcalan’ın posterini açtığı anlaşılmakla birlikte terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da teşvik edecek nitelikte bir davranışta bulunmadığı, mitingin herhangi bir olay çıkmaksızın sona erdiği söz konusu eylemin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakla küçüğün unsurları oluşmayan suçtan beraatına karar verilmiştir” diye kaydetti.

Kaynak: t24