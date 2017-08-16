Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Zaman Gazetesiyle Neyi Görüştün?

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son günlerde gündemde olan MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "17 Mayıs 2015'te Zaman gazetesine yaptığı ziyaretle bu görüntüler arasında ilişki var mıdır" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'na 7 soru

Ünal, MİT TIR'larıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na şu 7 soruyu yöneltti:

"1- Sayın Kılıçdaroğlu; MİT TIR'ları ihanet suçunda FETÖ’nün yargı, emniyet, asker ve medya içindeki unsurlarıyla aynı argümanları ve söylemi hala neden kullanmaktadır?

- FETÖ de “TIR'lar silah götürüyordu” diyor, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

- FETÖ de “Uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar” diyor, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

- FETÖ de “Yurt dışına kaçacaklar, gelip yargılanacaklar” diyordu, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyordu.

- FETÖ de “Türkiye güvenlik açısından riskli ülke” diyor, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

- FETÖ de “kontrollü darbe diyor”, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

2- Sayın Kılıçdaroğlu “Bu görüntüleri ben de seyrettim” diyor. Görüntüleri size kim getirdi? Görüntüleri nerede, ne zaman, kimlerle izlediniz? Görüntüleri yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediniz? İzlerken yanınızda kimler vardı?

3- Bu görüntüleri Can Dündar’a Enis Berberoğlu’nun verdiği mahkeme kararlarında var. Peki Berberoğlu bu görüntüleri nereden, ne zaman, nasıl temin etti?

4- Sayın Kılıçdaroğlu’nun 17 Mayıs 2015’te Zaman gazetesine yaptığı ziyaretle bu görüntüler arasında ilişki var mıdır?

5- Mustafa Akaydın’ın 15 temmuz işgal girişimine “evcilik, tiyatro” demesi ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kontrollü darbe demesi FETÖ ile aynı söylemi kullanmak anlamına gelmiyor mu?

6- Sayın Kılıçdaroğlu neden ısrarla ülkemizi uluslararası basın aracılığı ile güvenlik açısından riskli ülke olarak göstermeye hala devam ediyor?

7- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’si siyasetin gereği olarak sandığı, seçimleri ve demokrasiyi adres göstermek yerine, neden ısrarla sokağı adres göstermektedir?"

Kılıçdaroğlu, 17 Mayıs 2015'te Zaman gazetesini ziyaret ettikten 12 gün sonra görüntüler Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştı.

"Boşuna paniklemeyin, hakaretle kurtulamazsınız"

"Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin FETÖ senaryosunun aktörü ve taşıyıcısı" olduğunu belirten Ünal, "Diyoruz ki; paniklemeyin, sakin olun, hakaretle, küfürle, iftira ile bu sorumluluktan kurtulamazsınız. FETÖ’nün televizyonlarında yüksek özgüvenle onların size fısıldadığı sözleri tekrar ediyordunuz. 'Türkiye savaş suçu işliyor' diyordunuz, 'Recep Tayyip Erdoğan kaçacak ve Türkiye'ye getirip yargılayacağız' diyordunuz. Biz şimdi bütün bunlara ilişkin sadece sorular soruyoruz ve cevaplar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin haksız tutuklama veya gözaltılardan yana olmadığını vurgulayan Ünal, "Ancak, biz aziz milletimizin temsilcileri olarak,ülkemize karşı işlenen ihanetlerin de sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" mesajını verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçerideki zatla ilgili soruşturma kendisine uzanacak diye korkuyor. İçerideki zatla Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın. 'Buradan çıktım çıktım, çıkmadım açıklamalarda bulunacağım' diyor içerideki zat."