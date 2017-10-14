Mağduriyetin Giderilmesi İçin Eşinizin Ağaca Çıkması mı Gerekir?

Erzurum’da ay sonunda yaşanan olay Türkiye’de hukuk sisteminde yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi. Eşinin uğradığı haksızlığı gündemleştirmek için her yolu deneyen ve en sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum’da açılış yapmak üzere bulunduğu alanda ağaca çıkarak kendisiyle görüşmek isteğini seslendiren Nazife Kayacı’nın arzusu gerçekleşti ve eşi dün görülen duruşma neticesinde tahliye edildi.