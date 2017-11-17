Mafya Lideri Sedat Şahin Tutuklandı

Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şahin'in de aralarında olduğu 6 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, şüphelileri tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sorgulama işlemini bitiren hakimlik, Sedat Şahin'in de arasında bulunduğu 6 şüphelinin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik 74 sanığın yargılandığı davanın 3 Kasım'daki duruşmasında, aralarında Sedat Şahin ve Halis Kocaman’ın da bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Şahin ve Kocaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında, cezaevinden tahliye edildiği sırada gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili daha sonra yapılan operasyonda da 4 şüpheli yakalanmıştı.

AA