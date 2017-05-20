Maduro’dan Trump’a: Ellerini Venezuela’dan Çek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin, Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin bazı üyelerine yaptırım uygulama kararı alması üzerine destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “Elini buradan çek, pis ellerini buradan çek.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Maduro, müdahaleye son vermesine yönelik çağrı yaptığı Trump’a İngilizce olarak da “Evine git, Donald Trump.” sözleriyle hitap etti.

Hakkında yaptırım kararı alınanlar arasındaki Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno, Trump’ın başkanlık emrinin Venezuela kurumlarına otoritesini zorla kabul ettirme girişimi olduğunu ve yargı organının bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi.

Anayasa’nın Yeniden Yazılması

Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Maduro’nun, mayıs ayının başında imzaladığı ve Anayasa’nın yeniden yazılması için bir Halk Meclisi’nin toplanmasını içeren kararnameyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Ancak Maduro, Anayasa’nın yeniden yazılma sürecinin devam edeceğini bildirdi.

Anayasa’nın yeniden yazılması için bir Halk Meclisi’nin toplanmasını içeren kararnameyi ay başında imzalayan Maduro, bu kararnameyi imzalarken, yeni Anayasa’ya siyasi partiler değil işçiler tarafından karar verileceğini söylemişti.

Muhalefet liderleri daha önce Maduro’nun yeni Anayasa yapılmasına ilişkin çağrısına, kendisini iktidarda tutacak “büyük bir sahtekârlık” sözleriyle tepki göstermişti.

ABD’nin Yaptırım Kararı

ABD, muhalefetin çoğunlukta olduğu Kongre’nin yetkilerinin elinden alınmasına yönelik kararı imzalayan Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin sekiz üyesine dün yaptırım uygulama kararı almıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin yaptırım kararını “çok çirkin ve kabul edilemez” olarak niteleyerek, bunun, ABD’nin Venezuela hükümetinin istikrarını bozmaya yönelik çabalarına bir örnek teşkil ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, Venezuela’da yaşanan gıda kıtlığına ve şiddet olaylarına dikkat çekerek, “Venezuela’da şu an yaşananlar insanlık için gerçekten utanç verici.” açıklamasını yapmıştı.

Kara Listeye Alınmıştı

Washihgton yönetimi şubat ayında, Venezuela Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’yi uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle “kara listeye” almıştı.

Ülkede, gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkeme’nin, 31 Mart’ta Kongre’nin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

2 Ayda 45 Kişi Öldü

Venezuela’da mart ayının sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 45 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, birçok kişi de gözaltına alınmıştı.

Muhalefet, ölümlerden “orantısız güç” kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor. Maduro ise “protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini” savunuyor.