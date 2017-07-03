Maduro’dan Asgari Ücrete Zam Hamlesi

Muhalif protesto gösterilerinden dolayı zor günler geçiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı.

Euro News’ta yer alan habere göre, Başkent Caracas’ta halka seslenen Maduro, kurucu meclis için 30 Temmuz’da düzenlenecek seçimden galibiyetle çıkması durumunda ekonomik krizin sona ereceğini ileri sürdü:

“Bana kurucu meclis için gerekli çoğunluğu verin, ben de size yüksek fiyatlara karşı zafer vereyim. Bana anayasayı değiştirme imkânı verin ve görün. Bu fahiş fiyatlar ve fiyatları arttıran spekülasyon çetesinden kurtulalım.”

Maduro’nun anayasa değişikliği girişimine karşı nisan ayında başlayan protesto gösterilerinde bu güne dek en az 80 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

Muhalifler, Maduro’yu diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor. Maduro ise gösterilerden dış güçleri sorumlu tutuyor.