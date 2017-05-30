Maduro Protestolardan ABD’yi Sorumlu Tutuyor!

Venezuela’da hükümet karşıtı gösteriler tüm şiddetiyle sürüyor. Pazartesi günü başkent Caracas’ta düzenlenen gösterilerde en az 250 kişi yaralandı. Yaklaşık iki aydır devam eden eylemler sırasında resmî rakamlara göre 55 kişi yaşamını yitirdi, binden fazla kişi de yaralandı.

“Maduro Halkın Oy Kullanmasını İstemiyor”

Muhalif lider Henrique Capriles hükümetin tavrının şiddet olaylarını körüklediği görüşünde:

“Sokağa çıktık çünkü hükümet demokrasi kapısını kapattı. Bu yüzden sokaklardayız. Yiyecek yok, ilaç yok, daha da önemlisi Maduro halkın oy kullanmasını istemiyor. Bu durumda halk ne yapabilir? Halk bugün yapması gerekeni yapıyor. Peki, hükümetin tepkisi nasıl? Dün savunma bakanı askerlerin kimseye saldırmadığını söyledi. Aman tanrım! İşte buradalar.”

“Obama’dan Daha Korkuncu Trump”

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkedeki karışıklıktan Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) sorumlu tuttu:

“Barack Obama hükümetinden daha kötüsü, korkuncu geldi. O da Donald Trump hükümeti. Kendi taraftarlarına Venezuela’yı yıkma emri verdiler. Ellerinden geleni yapıyorlar, yabancı müdahaleye zemin hazırlıyorlar ama biz karşı çıkıyoruz. Ülkemizin geleceği için gerekirse canımızı ortaya koyup bize müdahale etmelerine engel olacağız.”

Maduro’nun Anayasa değişikliği girişimine karşı çıkan muhalifler nisan ayının başında sokağa inmişti. Muhalifler Maduro’yu diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

Kaynak: Euro News